Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler?

Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Peki, Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı. Peki, Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler?

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş (d.1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon), Türk siyasetçi, Ekonomist. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı.

MEHMET MUŞ ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık
Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Hakan Arslan Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Muş kimdir? Ruhsar Pekcan'ın yerine atanan Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki görevleri neler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 09:20:04. #1.14#

title