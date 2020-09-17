Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Metiner izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi! Mehmet Metiner kimdir?

Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:32

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Metiner hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi!

MEHMET METİNER KİMDİR?

5 Mart 1960'ta Adıyaman Kâhta'da doğdu. Baba adı Bedir, anne adı Nazı'dır.

Gazeteci-Yazar; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Çeşitli dergilerin yayın yönetmenliğini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Fazilet Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak görev üstlendi. Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yayımlanmış 9 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde Adıyaman Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Çevre Komisyonu Üyesi oldu. Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddialarının Araştırılmasına İlişkin Kurulan Alt Komisyonun Başkanlığını yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Metiner, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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