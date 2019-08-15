Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt

15.08.2019 23:20

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'in "Erdoğan liderliğinde yeni bir AK Parti kurulmalı, eski AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı yanıt verdi. Bostancı, "AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

Eski AK Parti milletvekillerinden Mehmet Metiner, AK Parti'nin artık ömrünü tamamladığını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir partinin kurulması gerekiyor. Yenilenmiş bir AK Parti'ye değil yeni bir AK Parti'ye acilen ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından FOX Ana Haber'e konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"PARTİLERİN ÖMÜRLERİNE İLİŞKİN KARARI HALK VERİR"

Mehmet Metiner'in değerlendirmelerini iyi niyetli sözler olarak niteleyen Bostancı, AK Parti ömrünü doldurdu sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yalnız partilerin ömürlerine ilişkin kararı halk verir. AK Parti, 600 milletvekili olan parlamentoda 295 milletvekili çıkarmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla halkımız AK Partinin ömrüne ilişkin kararını halkımız çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti aynı şekilde kendi kusurlarını azaltmak, meziyetlerini çoğaltmak istikametinde Türkiye'nin bütün akıllarından faydalanma yolunda çabayla siyasal hayatına devam etmektedir. Mehmet Metiner bizim arkadaşımızdır, AK Partilidir. İyi niyetli bir değerlendirme yapmıştır."