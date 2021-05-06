Mehmet Hanifi Kutlar'a Göre Türkiye; Sağlık Turizminin En Güvenilir Adresi

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 sürecinde, Türkiye'nin, sağlık turizmi ile ilgili her aşamasının güvenilir olduğunu belirten genç girişimci Mehmet Hanifi Kutlar'a göre; yurt dışından gelen misafirlerimiz için, sağlık turizmi konusunda Türkiye'nin güvenilir adreslerden biri olduğunu, bu kapsamda gelen yabancı misafirlerimizin, ülkemizde korkmadan tedavi olmaya gelebileceklerini söyledi.

Ülkemizde tüm sağlık kontrollerinin, hijyen tedbirlerinin üst seviyede uygulandığını belirten Kutlar; yurt dışından gelen hastaların, özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya'da bulunan sağlık merkezlerine yöneldiğinin altını çizdi.

Saç Ekiminde Türkiye Tercihi

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan önlemlerin, tam kapasite gerçekleştirildiği ülkemizde, özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya'daki saç ekim merkezlerinde, Covid-19 pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini dile getiren genç girişimci; saç ekimi alanında yurt içinden ve yurt dışından gelen hastaların sayısında, endişe edici bir düşüşün yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Hayatı olumsuz yönde etkileyen covid-19 sürecinde, ülkemizdeki sağlık turizmi için gerekli önlemlerin alındığı ve tüm kurallara uyularak, tedavi olacak hastaların korkmadan sağlık merkezlerinde tedavi olacaklarını dile getirdi.

Son yıllarda sağlık turizminin en çok tercih edilen tedavi türü olan saç ekiminde önde geldiğini belirten Mehmet Hanifi; ozon ile entegre edilen ozonfue saç ekiminin daha başarılı sonuçlara ulaştığını belirtti.

Sağlık Turizmi Tam Hız Devam Ediyor

Tüm dünyanın etkilendiği ve uzun bir süre insan hayatıyla birlikte, birçok sektörün etkilendiği covid-19 sürecinde; gerekli tüm önlemlerin alındığı, aksaklıkların giderildiğini dile getiren Mehmet Hanifi Kutlar; bir süre sağlık turizmine ara verildiğini, ancak alınan tüm tedbirler ve kontrollü süreç sayesinde, sağlık turizminin yeniden tam hız devam ettiğini söyledi.

Alınan daha sıkı önlemler sayesinde hem sağlık personelinin hem de hastaların daha steril, daha hijyen ve covid-19 sürecine uygun şekilde devam etmesi sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler / Hande Yüksel Aydın