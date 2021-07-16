Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu haberin ardından yeni bakan yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım merak konusu oldu. Mehmet Hamdi Yıldırım kaç yaşında, nereli? Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. Peki, Mehmet Hamdi Yıldırım kimdir? Mehmet Hamdi Yıldırım kaç yaşında, nereli?

MEHMET HAMDİ YILDIRIM KİMDİR?

1965 yılında Konya'da doğdu. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde mezun oldu.

1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilimdalı'nda "Özelleştirme; Yöntemleri ve Türkiye Örneği" üzerine Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Bilim Dalında Doktora Programına başladı.

"Kamu Yönetiminin Görev Alanının Daraltılması Açısından Kamu Hizmetleri ve Özelleştirme Sorunu" ve "Örgütsel Yenileşme Etmenleri, Çevresel, Durumlar ve Yapısal Etmenlerin Örgütsel Yenileşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma" konularında tez çalışmaları yaptı.

Mehmet Hamdi Yıldırım, 2014 yılında yine Lüfti Elvan'ın bakanlık yaptığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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