Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor
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Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor

Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor. Günsür'ün geçen yıl slip mayolu fotoğrafları olay yaratmıştı. Ailesiyle tatile çıkan ünlü oyuncu, yine mavi slip mayosuyla objektiflere takıldı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Oyuncu Mehmet Günsür, ailesiyle birlikte Ege tatiline çıktı. 20 bin euroya lüks bir tekne kiralayan 46 yaşındaki yakışıklı oyuncu, yaptığı atlayışlarla "Her yerde artist" dedirtti. Adeta denize uçan Mehmet Günsür, daha sonra da drone uçurarak etrafı inceledi Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, dizi çekimlerine verilen arayı değerlendirerek Ege tatiline çıktı. Günsür, eşi Katerina Mongio, çocukları Ali, Cloe ve Maya ile Marmaris Bozburun'a demir attı.

Günlüğü 1000 euroluk bir tekneyi 20 günlüğüne kiraladığı öğrenilen oyuncu, önce tekneye alışveriş yapmaya çıktı. Marmaris'in eşsiz koylarında eşinin ailesini de ağırlayan Günsür, daha sonra deniz keyfi yaptı. Sıcaktan bunalan 46 yaşındaki oyuncu, teknenin üst kısmından kızı ile denize balıklama atladı.

Her zamanki gibi slip mayosunu giyen Günsür, yaptığı atlayışlarla "Her yerde artist. Denizde bile artislik yaptı" dedirtti. Çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan oyuncu, daha sonra drone uçurarak bol bol video kaydetti. Mehmet Günsür, tekneden yaptığı atlayışlarla profesyonel yüzücülere taş çıkardı.

Örnek aile yaşantısıyla bilinen oyuncu, kızıyla deniz keyfi yaptı. Katerina Mongio, denize girmeyerek teknenin iç kısmından eşini ve çocuklarını izledi. Slip mayo giymesiyle bilinen Mehmet Günsür, yine tarzını değiştirmedi. Oyuncu, drone uçurup bol bol manzara videosu kaydetti.

Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor
Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor
Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor
Mehmet Günsür slip mayodan vazgeçmiyor

Kaynak: Snob Magazin

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