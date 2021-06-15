Mehmet Gülüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ün hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Prof. Dr. Mehmet Gülüm geliyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Gülüm kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır. Bunun ardından Prof. Dr. Mehmet Gülüm kimdir merak edildi. Prof. Dr. Mehmet Gülüm kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, görevi ne? Prof. Dr. Mehmet Gülüm hayatı ve kariyeri...

PROF. DR. MEHMET GÜLÜM KİMDİR?

Mehmet Gülüm 1969 Şanlıurfa doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlamıştır. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Harran Üniversitesinde Üroloji Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Çocuk Ürolojisi ve Androloji alanları ile ilgilendi. 2013 senesinde Doçent ve 2018 senesinde ise Profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Mehmet Gülüm 22. Dönem Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı seçildi. 2015-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Gülüm 28 Şubat 2018'den 8 Mart 2019 tarihine kadar SBÜ. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm, 8 Mart 2019 tarihinden itibaren Ankara İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ün Twitter'da 2 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@MGulum_" adresinden ulaşabilirsiniz. Prof. Dr. Mehmet Gülüm evli ve 5 çocuk babasıdır.