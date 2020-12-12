Mehmet Ersoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi nedir?
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Mehmet Ersoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi nedir?

12.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:15
Mehmet Ersoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi nedir?

Mehmet Ersoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ERSOY KİMDİR?

Mehmet Ersoy, 26 Nisan 1964'te Sinop Boyabat'ta doğdu. Baba adı Remzi, anne adı Ayşe'dir.

Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1987'de Kastamonu Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İngiltere'de bir yıl süreyle dil ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Sırasıyla İzmir Kemalpaşa Kaymakam Vekilliği, Balıkesir İvrindi, Konya Çeltik, Tunceli Nazimiye Kaymakamlığı, Mardin Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Denizli Buldan, Adana Kozan, İstanbul Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlığı yaptı. 2008'de Yalova Valisi oldu. 2010 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına getirildi.

24. Dönemde İçişleri Komisyonu, Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Ersoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:17:59. #1.15#
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