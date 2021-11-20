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Mehmet Erdem ve Vildan Atasever cephesinde bomba gelişme

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Mehmet Erdem ve Vildan Atasever cephesinde bomba gelişme

Geçtiğimiz aylarda evlenen Mehmet Erdem ve Vildan Atasever cephesinden flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer'in ardından bir bebek müjdesi de oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem çiftinden geldi.

Bu yaz Bodrum tatilinde objektiflere yakalanarak aşkları belgelenen, geçtiğimiz eylül ayında aile arasında sade bir törenle evlenen ikilinin, bebek bekledikleri öğrenildi.

MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTULAR

Atasever ve Erdem, geçtiğimiz günlerde hastanenin yolunu tuttu. Hamile olduğunu öğrenen oyuncu ve müzisyen esi mutluluktan havalara uçtu.

Ünlü çiftin, henüz dört haftalık hamile olan Vildan Atasever'in nazar korkusu sebebiyle bu haberi şimdilik sadece aileleriyle paylaştığı öğrenildi.

Öte yandan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in evlenmeden önce çocuk bekledikleri iddia edilmiş, daha sonra bu dedikoduların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. (takvim-doğan savaş)

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever cephesinde bomba gelişme

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever cephesinde bomba gelişme

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