Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem biyografisi!
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Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem biyografisi!

Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Uzun süredir aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem 9 Eylül tarihinde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde dünyaevine girecek. Bu haber üzerine Mehmet Erdem kimdir? diye araştırılmakta. Peki, Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem mesleği nedir? Mehmet Erdem hayatı ve biyografisi nedir?

2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülünü aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alan Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem mesleği nedir? Mehmet Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem (d. 1978, Manisa), Türk müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı.

Aslen Malatya, Arapgir'li olan Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren, müzikal anlamda bir "okul" olarak değerlendirdiği Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

ESERLERİ

Film ve dizi müzikleri;

Polis - (2006)

Dol - (2007)

Sınıf - (2008)

İş Arıyoruz - (2008)

Deli Deli Olma - (2009)

Sizi Seviyorum - (2009)

Memleket Meselesi - (2010)

Avrupa Avrupa - (2011)

Leyla ile Mecnun - (2011)

Vücut - (2011)

Çalgı Çengi - (2011)

Kalbim Seni Seçti - (2011)

Aşk Kırmızı - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)

Cenaze İşleri - (2017)

Albümler;

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)

Single'ları

"Allah'tan Kork" (Aşkın Nur Yengi ile) (2019)

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Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem biyografisi! - Haberler
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