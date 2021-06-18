Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu? şarkı sözleri! Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir?
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Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu? şarkı sözleri! Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir?

Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu? şarkı sözleri! Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir?
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Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini araştıranlar için Mehmet Erdem'in seslendirdiği Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini sizin için derledik. Peki, Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir? İşte Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri!

"Kalp alışır acı çekmelere, Can dayanmaz yeni sevmelere, Boşa kürek çek hep aynı..." sözlerinin yer aldığı ve Mehmet Erdem'in seslendirdiği Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini aratanlar için şarkının tamamını sizin için derledik. Peki, Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir? İşte Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri!

MEHMET ERDEM- ACIYI SEVMEK OLUR MU?

Şarkı Sözleri

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi' kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Kalp alışır acı çekmelere

Can dayanmaz yeni sevmelere

Boşa kürek çek hep aynı

Bana sorun bi kim haklı?

Şu yüreğim ne meraklı

Hiç sözümü dinlemiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Sorarım aşk durulur mu?

Acıyı sevmek olur mu?

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor.

Hani hayat bir oyundu?

Artık içime sinmiyor

Haber Yorumları
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Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu? şarkı sözleri! Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir? - Haberler
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