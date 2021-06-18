Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu? şarkı sözleri! Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir?
Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini araştıranlar için Mehmet Erdem'in seslendirdiği Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini sizin için derledik. Peki, Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir? İşte Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri!
"Kalp alışır acı çekmelere, Can dayanmaz yeni sevmelere, Boşa kürek çek hep aynı..." sözlerinin yer aldığı ve Mehmet Erdem'in seslendirdiği Acıyı sevmek olur mu şarkı sözlerini aratanlar için şarkının tamamını sizin için derledik. Peki, Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri nedir? İşte Mehmet Erdem- Acıyı Sevmek Olur mu şarkı sözleri!
MEHMET ERDEM- ACIYI SEVMEK OLUR MU?
Şarkı Sözleri
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi' kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor.
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor