Mehmet Enes Sığırcı, Manisaspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor, Mersin İdmanyurdu takımında oynayan defans oyuncusu Mehmet Enes Sığırcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisasor Başkanı Abdullah Mergen, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Mehmet Enes Sığırcı'nın kendisini ispatlamış bir isim olduğunu söyledi. Mergen, "Mehmet Enes hem stoper mevkiinde hem de sol bek mevkiinde görev alabiliyor. Transferleri gerçekleştirirken sadece bu sezona göre değil, gelecek yıllara göre bir yapılanma gerçekleştiriyoruz. Mehmet Enes'in Manisaspor'a karakteriyle ve futbolculuğuyla faydalı olacağına inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Bu transfer her iki taraf için hayırlı olsun" dedi.



Büyük bir camiaya geldiğini belirten Mehmet Enes Sığırcı, "Transferimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Manisaspor'un başarısı için büyük bir özveriyle üzerime düşeni yerine getireceğim. İyi bir hazırlık dönemi geçirip lige iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



1993 Güngören doğumlu Mehmet Enes Sığırcı futbola, Yeşilyurtspor'da başladı. MKE Ankaragücü, Lüleburgazspor, Anagold 24 Erzincanspor, Hatayspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen Mehmet Enes 2014-2015 sezonunda Yeni Malatyaspor'un TFF 2. Lig'deki şampiyon olan kadrosunda da yer aldı.



- Manisa