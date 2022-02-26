Mehmet Emin Resulzade vefatının 67'nci yıldönümünde kabri başında anıldı

ANKARA - Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade ve Hocalı soykırımında öldürülenler Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda anıldı.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade Sivil Toplum Kuruluşunun düzenlediği etkinlikte, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Hocalı soykırımında öldürülenlerin de anıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

"Maalesef bu sözde sinema yapımcıları Hocalı'daki trajediyi görmüyor"

Sivil Toplum Kuruluşu adına konuşan Gökşen Anıl Ulukuş, sinema yapımcılarının Hocalı'daki trajediyi görmezden geldiklerini söyleyerek "Bundan 30 yıl önce Azerbaycan'ın göz bebeği Hocalı kasabasında Ermenilerce talan edilerek büyük bir katliam yapıldı. Ermeni çeteleri çocuk, kadın, yaşlı demeden büyük bir kıyıma giriştiler. Hocalı soykırımını hala birçok ülke soykırım olarak tanımıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir dizi yayınlanıyor. Dizide Türk milleti katil, barbar, katliamcı olarak gösteriliyor. Ermeniler kendi işledikleri suçları, Rumlar kendi işledikleri suçları maalesef Türk milletinin üzerine atıyor. Biz tarihimizi kin üzerine inşa etmek istemiyoruz. Maalesef bu sözde sinema yapımcıları Hocalı'daki trajediyi görmüyor bunu insanlara anlatma gereğinde bulunmuyorlar" ifadelerini kullandı.