Mehmet Durakoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mehmet Durakoğlu'nun mesleği nedir?

Mehmet Durakoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapan ünlü hukukçu; 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Mehmet Durakoğlu nereli, kaç yaşında? Mehmet Durakoğlu'nun mesleği nedir?

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Türk avukat ve siyasetçi Mehmet Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durakoğlu, 1986'da serbest avukatlığa başladı.

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Uyeliğinde bulunan Mehmet Durakoğlu, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

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