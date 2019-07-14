Mehmet Duman Kars'ın ilk Kültür Turizm Bilim Uzmanı oldu

Turizmci Mehmet Duman, 'Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sürdürülebilir Kültür Turizmi Değerlendirilmesi: Kars Örneği' yüksek lisans tezi doğrultusunda, Kars'ın İlk Kültür Turizm Bilim Uzmanı unvanını almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sürdürülebilir Kültür Turizmi Değerlendirilmesi: Kars Örneği' tez araştırması Kars'ın turizm potansiyeli, Kars'ın turizm talebindeki süreklilik, Kars'ın kültür turizm destinasyonları, Kars'ın kültür turizmi kapsamında komşu illere göre öncelikleri, Kars'a gelen turist profili, yerel yönetimlerin ve STK'ların turizme yönelik çalışmaları, kültür turizmi sayesinde gelir elde eden esnafların turizm bilinci yeterliliği, Kars halkının turizme bakış açısı gibi birçok araştırma konusu başlıklarıyla Kars turizmi için bilimsel bağlamda önem arz eden araştırma, ayrıca ilerleyen süreçte kitap çalışması olarak da Kars turizmi için fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Kars'ın İlk Kültür Turizm Bilim Uzmanı unvanını alan Mehmet Duman, "Bu çalışmaya özellikle Kars'ın kültür turizmi ve gelecek nesillerimiz için yaptığımızı belirtmek isterim. Umarım bu çalışma, Kars'ın değerlerine sürdürülebilir bir anlayış kazandırarak ve aynı zamanda Kadim Şehir Kars turizminin dünyada ve ülkemizde hak ettiği değere kavuşmasına katkıda bulunur. Bu düşüncelerle tez danışmanım KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Levent Gelibolu hocama, Jüri Başkanı MSKÜ Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Çeken hocama, Jüri Üyesi KAÜ İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Aslan Çetin hocama, tez çalışma sürecinde desteğini esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Meryem Aybas hocama, tez savunmamda beni yalnız bırakmayan ilkokul öğretmenim Tuncer Naycı'ya, birlikte çalışmakta onur duyduğum iş ve eğitim hayatımda desteğini esirgemeyen Güvensoy Group Yönetim Kurulu Başkanımız Gültekin Güvensoy'a teşekkür ederek, bu tez çalışmasını Anadolu'nun çocuklarına ithaf ediyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İHA