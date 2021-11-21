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Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

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Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam Beykoz'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin, "Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorusuna Dinçerler, gülücükle karşılık verdi.

Aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise- Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Mekandan el ele ayrılan mutlu çiftin, keyfine diyecek yoktu.

Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size" sözleri hatırlatılmasına ikili, tebessüm etmekle yetindi.

"Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularına gülücüklerle karşılayan çifte, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılmasına, "Teşekkürler" diye soruları geri çevirip araçlarına bindi.

Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

Mehmet Dinçerler, o soruya yanıt vermedi

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