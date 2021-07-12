Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler mesleği ne?
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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler mesleği ne?

Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler mesleği ne?
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Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Hay Hay'ı çıkaran Hadise'nin özel hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise, iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başladı. Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında? Mehmet Dinçerler mesleği ne?

Oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmamıştı. Mehmet hayatıma öyle bir girdi ki ilk bakışta aşk oldu" dedi. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında? Mehmet Dinçerler mesleği ne?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Dinçerler ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismidir.

1988 doğumlu Mehmet Dinçerler 33 yaşındadır. Yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adından söz ettirmiştir.

Mehmet Dinçerler'in adı Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile anılmıştı. Sonrasında ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.

Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Mehmet Dinçerler, "Gloria Jean's'in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'dır"

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