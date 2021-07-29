Mehmet Ceyhan'dan "Oğlu aşı olmadı" iddialarına fotoğraflı yanıt
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Mehmet Ceyhan'dan "Oğlu aşı olmadı" iddialarına fotoğraflı yanıt

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Mehmet Ceyhan, aşı karşıtları tarafından ortaya atılan "Oğlu aşı olmadı" iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Ceyhan, fotoğraf karesine "Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş' tezinin sonu" notunu düştü.

Son dönemlerde aşı karşıtları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı oğlunun aşı olmadığı yönündeki iddialarla eleştirmeye başlamıştı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu olan Ceyhan, nihayet suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşan Ceyhan, "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur" notunu düştü.

İşte Ceyhan'ın o paylaşımı;

Mehmet Ceyhan'dan 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına fotoğraflı yanıt

Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de "'Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş' tezinin sonu" diye yazdı.

Mehmet Ceyhan'dan 'Oğlu aşı olmadı' iddialarına fotoğraflı yanıt
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Mehmet Ceyhan'dan "Oğlu aşı olmadı" iddialarına fotoğraflı yanıt - Haberler
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