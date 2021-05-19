SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
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SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Mehmet Can İnan (18), ölü bulundu.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Mehmet Can İnan (18), ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Arifiye'de bulunan Mollaköy Göleti'nde meydana geldi. Mehmet Can İnan, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Mehmet Can İnan'ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. AFAD dalgıçları su altında arma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat sonra dalgıçlar, Mehmet Can İnan'ın cansız bedenini bularak göletten çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU
SAKARYA MEHMET CAN, GÖLETTE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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