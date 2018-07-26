Mehmet Aslan'dan Çok Konuşulacak Meral Akşener Analizi: 24 Haziran'daki Oyu 17,5'tur

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak TBMM'ye giremeyen Mehmet Aslan, kurultay çağrısı yapan ve aday olmayacağını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Haziran seçimlerindeki gerçek oyunun yüzde 17.5 olduğunu savundu.

"İYİ PARTİ'NİN OYU DA AKŞENER'İN OYUDUR"

Habertürk'teki 'Gerçek Fikri Ne?' programına katılan Aslan, şunları söyledi: "Meral Akşener'in oyunda en büyük hataya şurada düşüyor insanlar. Yüzde 7.5 değildir Meral Akşener'in oyu. Bütün bu zorluklarla birlikte Akşener'in oyu yüzde 17.5'tur, İYİ Parti'nin oyu da Akşener'in oyudur."

MEHMET ASLAN KİMDİR?

'Gazinocular kralı' Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanınan ve bir dönem film ve dizilerde de rol alan Mehmet Aslan, İyi Parti'ye geçmeden önce MHP saflarında siyaset yapıyordu.

2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, MHP'den milletvekili adayı da oldu. Aslan, İYİ Parti'nin 200 kişilik kurucular listesinde yer alan isimlerden biri. 24 Haziran seçimlerinde de İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Aslan, Meclis'e girememişti.