Mehmet Altun kimdir? Katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı? Konya'da 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kimdir, yakalandı mı?

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı. Bunun ardından katil zanlısı Mehmet Altun kimdir araştırılıyor. Mehmet Altun yakalandı mı? Katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

Konya'da husumetli olduğu Dedeoğlu ailesinden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Altun, günlerden bu yana her yerde aranıyordu. Peki, Mehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kimdir, yakalandı mı?

KATİL ZANLISI MEHMET ALTUN KİMDİR?

Konya'da husumetli olduğu Dedeoğlu ailesinden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Altun, günlerden bu yana her yerde aranıyordu.

Mehmet Altun, Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda katil zanlısıydı.

MEHMET ALTUN YAKALANDI MI?

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Konya'da husumetli olduğu Dedeoğlu ailesinden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Altun, günlerden bu yana her yerde aranıyordu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı.

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem Altun'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Dedeoğulları ailesi cinayetinde önceki gün de aralarında Mehmet Altun'un eşi, ablası, annesi ve babasının da olduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Diğer yandan günlerdir kaçak olan Mehmet Altun, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı.