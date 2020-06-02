Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı (2)
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Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı (2)

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKTI Konya'da oğullarının şiddet uyguladığı gelinlerinin kardeşi olan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), konuşmak için geldiği evlerinde, demir çubuklarla döverek öldürdükleri öne sürülen İsa Koç (46) ve ağabeyi Adil Koç (48), tutuklanırken,...

Mehmet Ali'yi döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğulları: Başını çiçekliğin kenarına çarptı (2)
02.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:21

TUTUKLANMASINA YÖNELİK YAKALAMA KARARI  ÇIKTI 

Konya'da oğullarının şiddet uyguladığı gelinlerinin kardeşi olan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'i (23), konuşmak için geldiği evlerinde, demir çubuklarla döverek öldürdükleri öne sürülen İsa Koç (46) ve ağabeyi Adil Koç (48), tutuklanırken, baba  Hüseyin Koç (71), olayın ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol kararına itirazı üzerine Hüseyin Koç hakkında, 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik, yakalama kararı verildi.  


Kaynak: DHA

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