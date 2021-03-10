Mehmet Ali öldü mü? Mehmet Ali Erbil son sağlık durumu nasıl, hastalandı mı?

Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil ekranlara ne zaman geri dönecek? Mehmet Ali öldü mü? Mehmet Ali Erbil son sağlık durumu nasıl, hastalandı mı?

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU

Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ünlü şovmen, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü.

MEHMET ALİ ERBİL SON DURUMU

Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ile ilgili şunları dile getirdi;

"Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz" diyen Yeşim Erbil, şu ifadeleri kullandı: Abimin durumunu merak ediyorsunuz, haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz. Sadece iki ileri, bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci... Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile 'Ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor, bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman, ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur; tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey... Hep mutlu, hep sağlıklı, hep moralli, hep enerjik, hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar...