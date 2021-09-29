Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik - Haberler Magazin
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şovmen Mehmet Ali Erbil, telefonla bağlandığı Söylemezsem Olmaz programında yıllar önce Emel Sayın ile 3 ay boyunca aşk yaşadığını itiraf etti.

3 yıl önce evinin banyosunda düşen ve sonrasında kaçış sendromu rahatsızlığı nüksettiği için aylarca yoğun bakımda kalan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakıyor. Erbil, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak samimi açıklamalar yaptı.

"EMEL SAYIN'LA 3 AY BERABERDİK"

Özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen Erbil, çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Daha önce 5 kez evlenen Erbil, sunucu Seren Serengil, "Daha önce hiç söylemediğin bir ilişkin oldu mu?" sorusu üzerine "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la üç ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi" dedi.

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik

Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın, 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik
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Haber: Mehmet Ali Erbil yıllar sonra itiraf etti: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik - Haberler Magazin
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