MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi - Haberler
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MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi.

İSTANBUL DHA - ŞARKICI Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil, savcıya ifade verdi.

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

MEHMET ALİ ERBİL TEKERLEKLİ SANDALYE İLE İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDi

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