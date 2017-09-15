Mehmet Ali Erbil'in Türk Malı Dizisinden Kovulduğu Kesinleşti
Mehmet Ali Erbil, dizi setinde asistan kızı taciz ettiği için Türk Malı'ndan gönderildi ve yerine Hamdi Alkan alındı. Dizinin Hamdi Alkan'lı tanıtımları TV'de dönmeye başladı.
Mehmet Ali Erbil'in dizi setinde bir asistan kıza asılması nedeniyle Star TV'deki Türk Malı'nda gönderildiği ve yerine Hamdi Alkan'ın alındığı iddiaları doğru çıktı. Dizinin son yayınlanan tanıtım fragmanında Mehmet Ali Erbil'in yerine Hamdi Alkan'ın görev aldığı görülüyor.
KIZIN İŞTEN ÇIKARTILMASINI İSTEDİ
Dizi setinde yönetmen asistanı kıza çeşitli mesajlar atan ancak yüz bulamadığı için kızın kovulmasını isteyen fakat Süreç Film'in bu konuda dik duruş sergileyip, "Biz bu durumda kızı değil, seni gönderme kararı aldık" dediği Mehmet Ali Erbil, apar topar tanıtımlardan da çıkarıldı.
YENİ TANITIMDA HAMDİ ALKAN VAR
Sonrasında gece yarısı yeni tanıtım hazırlanıp, Hamdi Alkan'lı Türk Malı tanıtımları Star TV'de dönmeye başladı.