Mehmet Ali Erbil'in Türk Malı Dizisinden Kovulduğu Kesinleşti

Mehmet Ali Erbil'in dizi setinde bir asistan kıza asılması nedeniyle Star TV'deki Türk Malı'nda gönderildiği ve yerine Hamdi Alkan'ın alındığı iddiaları doğru çıktı. Dizinin son yayınlanan tanıtım fragmanında Mehmet Ali Erbil'in yerine Hamdi Alkan'ın görev aldığı görülüyor.

KIZIN İŞTEN ÇIKARTILMASINI İSTEDİ

Dizi setinde yönetmen asistanı kıza çeşitli mesajlar atan ancak yüz bulamadığı için kızın kovulmasını isteyen fakat Süreç Film'in bu konuda dik duruş sergileyip, "Biz bu durumda kızı değil, seni gönderme kararı aldık" dediği Mehmet Ali Erbil, apar topar tanıtımlardan da çıkarıldı.



YENİ TANITIMDA HAMDİ ALKAN VAR

Sonrasında gece yarısı yeni tanıtım hazırlanıp, Hamdi Alkan'lı Türk Malı tanıtımları Star TV'de dönmeye başladı.



