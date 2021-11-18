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Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa ederken gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, kendisine 23. doğum günü için 2 milyon TL değerinde lüks bir cip aldı.

Karpuz isimli şarkısının klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini mesaj ve ses kayıtlarıyla taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, gündemde kalmaya devam ediyor. Erbil'e karşı hukuk mücadelesi başlatan Ronay, bu sefer de kendisine aldığı doğum günü hediyesiyle adından söz ettirdi.

2 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Ece Ronay, 23'üncü doğum günü için kesenin ağzını açtı. Doğum gününden önce galeriye giden şarkıcı, kendisine 2 milyon TL'lik kırmızı renk bir cip aldı.

"KENDİME DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALDIM"

Yeni arabasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç şarkıcı, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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