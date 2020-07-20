Mehmet Ali Erbil'in kızı sosyal medyayı salladı! Babası hastaneye kaldırılan Yasmin Erbil iddialı bikinili pozları ile konuşuluyor. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor. Babası Kök hücre tedavisi için hastaneye yatırılırken, kızı tatilde bikinili pozları ile konuşuluyor.

BABA HASTANEDE, KIZI PLAJLARDA Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü. CESUR POZLARI İLE YASMİN ERBİL Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.