Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap
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Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap

27.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:47
Mehmet Ali Erbil'den

İki yıl önce evinde geçirdiği kaza sonrası aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, verdiği röportajda ekranda olmayı çok özlediğini ancak bunun için henüz kendisini hazır hissetmediğini söyledi.

Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ünlü şovmen, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde evinde kalan Erbil, Posta'ya verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

"TEK BAŞIMA YERİMDEN KALKIP ADIM ATABİLİYORUM"

Sağlık durumundan bahseden ünlü şovmen, "İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. 'Sadece elimi oynatabileyim' diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. 'İyilik yap denize at' demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum" diyerek sevenlerine duyduğu minneti göstermiş oldu.

Mehmet Ali Erbil'den 'Ekranlara geri dönecek misiniz?' sorusuna yürek burkan cevap

"EKRANA DÖNMEK İÇİN HAZIR DEĞİLİM"

Uzun yıllar ekranda program sunuculuğu yapan Mehmet Ali Erbil, "Ekrana geri dönecek misiniz? sorusuna"Çok teklif de geliyor ama henüz hazır hissetmiyorum. Bakalım, ilerleyen zamanlarda o da olur inşallah" cevabını verdi.

Mehmet Ali Erbil'den 'Ekranlara geri dönecek misiniz?' sorusuna yürek burkan cevap

"AŞIK OLMA İHTİMALİM YOK"

Aşık olma ihtimalinden bahseden Erbil, sözlerine şöyle devam etti: "Yok gibi görünüyor. Yeterince deneyimim var, her şeyi tattım. Yeterince ders aldım, ders verdim. Hiç öyle sosyal medyadan flört edeyim kafasında da değilim. Sıkılmışım demek ki."

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