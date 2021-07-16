Mehmet Ali Dayanır kimdir? Müge Anlı, Büyükşen davası Mehmet Ali Dayanır olayı nedir?
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Mehmet Ali Dayanır kimdir? Müge Anlı, Büyükşen davası Mehmet Ali Dayanır olayı nedir?

Mehmet Ali Dayanır kimdir? Müge Anlı, Büyükşen davası Mehmet Ali Dayanır olayı nedir?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili olarak Mehmet Ali Dayanır, kelepçelenerek sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürüldü. Peki, Müge Anlı, Büyükşen davası Mehmet Ali Dayanır olayı nedir? Mehmet Ali Dayanır kimdir?

Müge Anlı'nın programında işlenen olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri geçtiğimiz gün yaptığı operasyonda aralarında çiftin çocuklarının da yer aldığı 24 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı. Olay hakkında Mehmet Ali Dayanır kimdir? Müge Anlı, Büyükşen davası Mehmet Ali Dayanır olayı nedir, merak edildi.

MÜGE ANLI, BÜYÜKŞEN DAVASI MEHMET ALİ DAYANIR OLAYI NEDİR?

Sezon finali yapan ve bu süreçte konunun takibini yapan Müge Anlı'nın ekibi, emniyette işlemleri araştırmak için olay yerine gitti. Programın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler yayınlandı. Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, keşif ve yer gösterme için eve getirildi. A Haber'de yer alan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin de yer aldığı keşifte, Büyükşen'e olay günü yaşananlar soruldu. Keşife, Büyükşen'in doktor olan ağabeyi Osman Büyükşen de katıldı.

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