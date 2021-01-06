"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni Dua okunması Slayt sunumu Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım...
"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
Dua okunması
Slayt sunumu
Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması
Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması
Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması
Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım Arıcan'ın konuşması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen tarafından "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı