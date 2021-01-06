"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni
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"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni

06.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:27

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni Dua okunması Slayt sunumu Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım...

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni

Dua okunması

Slayt sunumu

Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in konuşması

Mehmet Akif İnan'ın kızı Banun İnan'ın konuşması

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan'ın konuşması

Ankara Sosyal Bİlimler Üniversitesi Rektörü Muza Kazım Arıcan'ın konuşması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen tarafından "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni düzenlendi. (1)

'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni
'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

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