Mehmet Akif Ersoy, Zonguldak'ta anılacak Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlenecek.

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlenecek.



Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenecek olan programda Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulüü adlı video gösterisi sunulacak. İstiklal Marşı adlı şiirin okunmasının ardından oratoryo gösterisi düzenlenecek. Arşı Dolaşan Marş adlı video gösterisinin ardından Bir Gazinin Verdiği Ders adlı kısa oyun sahnelenecek. Program ödül töreni ile sona erecek.



12 Mart 2020 günü saat 11.00'deki başlayacak olan program Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu tarafından düzenlenecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA