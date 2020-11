Mehmet Akif Alakurt kimdir, nereli? Mehmet Akif Alakurt kaç yaşında?

Bir dönem pek çok önemli dizide rol alan oyuncu Mehmet Akif Alakurt sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündemine oturan isim hakkında merak edilenleri derledik. Mehmet Akif Alakurt Türk kadınları için ne söyledi?

Mehmet Akif Alakurt hakkında merak edilen soruların cevaplarını derledik. Son olarak Türk kadınlarına yönelik yaptığı paylaşımla gündem olan Alakurt, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Peki, Mehmet Akif Alakurt kimdir, hangi projelerde yer aldı ve Türk kadınları için neler söyledi?

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Âkif Alakurt, 23 Temmuz 1979 doğumludur. Ordu'lu oyuncu ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu[1]. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştır.

Modellik kariyeri

Mehmet Akif Alakurt 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanmıştır. Bunun hemen ardından sonra 2001 yılında Best Model of The World yarışmasında ikincilik kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırmıştır.

MEHMET AKİF ALAKURT DİZİLERİ

2003 Kırık Ayna Ali Kirman Koçoğlu 2

2004 Metro Palas Ural 1

2005 Zeytin Dalı Kenan 2

2006 Hacı Ahmet Gesili 1

2006-2008 Sıla Boran Ağa 3

2008-2010 Adanalı Maraz Ali 3

2011 Reis Murat 1

2013 Fatih Fatih Sultan Mehmed 1

2014 Emanet Fırat 1

MEHMET AKİF ALAKURT TÜRK KADINLARINA NE DEDİ?

Alakurt daha önce de Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.