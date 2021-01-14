Mehmet Acet kimdir? Mehmet Acet görevi nedir, ne ödülü aldı?
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Mehmet Acet kimdir? Mehmet Acet görevi nedir, ne ödülü aldı?

14.01.2021 09:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:07
Mehmet Acet kimdir? Mehmet Acet görevi nedir, ne ödülü aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dağıtılan RTGD 2019 yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuştu. Tören kapsamında pek çok oyuncuya ve televizyon dünyasından isimlere ödüller teslim edildi. 2021 yılında dağıtılan ödüllerin sahipleri de merak edilen konulardan oldu. Mehmet Acet kimdir? Mehmet Acet görevi nedir, ne ödülü aldı?

Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu ödüle laik görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan isimlerden biri de Mehmet Acet oldu. Peki, Mehmet Acet kimdir? Mehmet Acet görevi nedir, ne ödülü aldı?

MEHMET ACET KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Mehmet Acet, Taşkentlidir. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 1995 yılında TRT'de stajını yaparak kariyerine ilk adımı attı. Sonrasında pek çok kanalda kariyerine devam etti.

1999 yılında Kosova' dan savaş görüntülerini dünyaya geçen ilk gazeteci olarak ismini duyurdu. Daha sonra keskin bir dönüş yaparak diplomasi ve AB haberleri üzerinde yoğunlaştı. Gazetecilik, yazar ve sunuculuk görevlerinde bulundu. Ayrıca, siyeset üzerine programlar yapmaya ve gazetede yazmaya devam etmekte.

Evli ve 2 çocuk babası'dır. Mehmet Acet aslen Konya Taşkent'lidir. İyi derecede İngilizce bilmekte.

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