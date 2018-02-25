'Mehmed Bir Cihan Fatihi' Dizisi, 13 Mart Salı Günü İlk Bölümüyle Ekranlara Gelecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Türkiye dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Dizinin Kanal D'de salı günü yayınlanacağı açıklandı. 13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü.

SALI YAYINLANACAK

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyordu. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizinin ne zaman yayınlanacağı sorusu en sonunda cevap buldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin salı günü yayınlanacağı duyuruldu.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSU

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli'nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.