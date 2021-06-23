Mehir ne demek? Mehir anlamı ne?
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Mehir ne demek? Mehir anlamı ne?

Mehir ne demek? Mehir anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mehir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mehir ne demek? Mehir anlamı ne? İşte, Mehir kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mehir kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mehir anlamı ne? Mehir ne demek?

MEHİR NE DEMEK?

Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezhep tarafından kabul edilmiştir.

mehir, evlilik akdi esnasında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır:

• Mehr-i müsemma: Tarafların akitten önce konuşarak üzerinde anlaştıkları mehirdir.

• Mehr-i misil: Herhangi bir sebeple dini nikâh sırasında belirlenmeyip daha sonra kadının baba soyundan, yoksa akran ve emsali arasında dengi olan birine verilmiş mehirden örnek alınarak tayin edilen mehirdir.

Mehir, ödenme biçimine göre de ikiye ayrılır:

• Mehr-i muaccel: Evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen mehirdir.

• Mehr-i müeccel: Ödenmesi sonraya bırakılan ve belli bir vadeye bağlanmış mehirdir. Genellikle evliliğin ölüm veya boşanma gibi sebeplerle sona ermesi durumunda kadına ödenir.

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