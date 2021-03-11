Meghan Markle ve Prens Harry'nin suçlamaları sonrası Cambridge Dükü'nden ilk yanıt geldi

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın katıldıkları bir televizyon programındaki Kraliyet ailesine yönelik suçlamaları sonrası Cambridge Dükü Prens Williams, ilk kez konuştu. Prens Williams, ailesinin ırkçı olmadığını söyleyerek, röportajın ardından kardeşi ile görüşmediğini dile getirdi.

Cambridge Dükü Prens Williams, kardeşi Prens Harry ve Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamaları ve dile getirdikleri suçlamaları değerlendirdi.

"IRKÇI BİR AİLE DEĞİLİZ"

Röportajla ilgili olarak ilk kez konuşan Prens William, gazetecilerin "Kraliyet Ailesi ırkçı bir aile mi?" sorusuna, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin "Irkçı bir aile olmadığını" söyledi. Cambridge Dükü'nün "Röportajın ardından kardeşiniz Harry ile konuştunuz mu?" sorusuna yanıtı ise "Hayır. Henüz konuşmadık ama konuşacağım" oldu.

BEBEĞİN TEN RENGİYLE İLGİLİ SORUYA DA YANIT VERDİ

Sussex Düşesi Meghan Markle röportajda, adını açıklamadığı bir Kraliyet Ailesi üyesinin kendisine, oğulları Archie'nin derisinin "ne kadar koyu" olacağını sorduğunu söylemişti. Prens Harry daha sonra, bu soruyu soranın, Kraliçe 2. Elizabeth ya da Edinburgh Dükü eşi Philip olmadığını belirtti.

BEBEĞİN TEN RENGİ SORGULAMASI KAYGI VERİCİ OLARAK VURGULANMIŞTI

Buckingham Sarayı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesinin Harry ve Meghan'ın bebeklerinin derisinin rengini sorgulamasının "kaygı verici" olduğu vurgulanmıştı. Yazılı açıklamada, konunun aile arasında "özel olarak ele alınacağı" belirtilmiş, "Hatırlananlar farklı olabilir" denilmişti. Açıklamada ayrıca Harry ve Meghan'ın daima "Kraliyet Ailesi'nin çok sevilen üyeleri" olacakları kaydedilmişti.