Meghan Markle'ın babası: Kraliyetten ayrılma kararı Kraliçe Elizabeth'i incitti, onlar adına utandım

27.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:03

Eşi Prens Harry ile Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararı alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, 'Kızı ve Harry'nin kararının Kraliçe Elizabeth'i ve Kraliyet ailesini incittiğini' söyledi.

Kızıyla aralarının açık olduğu söylenen baba Markle, İngiliz ITV"ye açıklamalarda bulundu. 'Harry ve Meghan'ın kararına bir anlam veremediğini söyleyen' Markle, çiftin adımıyla ilgili olarak "Onlar adına biraz utandım" dedi.

Euronews.com'da Görüntüle