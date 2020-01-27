Meghan Markle'ın babası: Kraliyetten ayrılma kararı Kraliçe Elizabeth'i incitti, onlar adına utandım
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Meghan Markle'ın babası: Kraliyetten ayrılma kararı Kraliçe Elizabeth'i incitti, onlar adına utandım

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, 'Kızı ve Harry'nin kararının Kraliçe Elizabeth'i ve Kraliyet ailesini incittiğini' söyledi.

27.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:03
Meghan Markle'ın babası: Kraliyetten ayrılma kararı Kraliçe Elizabeth'i incitti, onlar adına utandım

Eşi ile Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararı alan 'ın babası Thomas Markle, 'Kızı ve Harry'nin kararının 'i ve Kraliyet ailesini incittiğini' söyledi.

Kızıyla aralarının açık olduğu söylenen baba Markle, İngiliz ITV"ye açıklamalarda bulundu. 'Harry ve Meghan'ın kararına bir anlam veremediğini söyleyen' Markle, çiftin adımıyla ilgili olarak "Onlar adına biraz utandım" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

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