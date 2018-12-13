Megastar Tarkan'ın 'Çok Yakında' Paylaşımı, Takipçilerini Heyecanlandırdı
Megastar Tarkan, paylaştığı videoyla takipçilerini bir kez daha heyecanlandırdı.
Megastar Tarkan'dan takipçilerine bir sürpriz paylaşım daha geldi. Sabahın erken saatlerinde arabasının içinden takipçilerine seslenen Tarkan, yeni bir çekime gittiği müjdesini verdi.
"ÇOK HEYECANLI"
Tarkan, "Merhaba sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba. Bir çekime gidiyorum, klip çekimi değil! Başka bir şey. Çok heyecanlı. Çok yakında! paylaşımıyla yeni bir sürprizin müjdesini verdi.
BENZER VİDEODA BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Megastar Tarkan daha önce de benzer hareketlerde bulunduğu bir video paylaşmış ve baba olacağının müjdesini vermişti. Tarkan'ın 'çok yakında' notuyla paylaştığı bu videosunun altından nasıl bir sürpriz çıkacağını ise merak konusu oldu.
YORUMLAR (16)
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cocuklara aciyorum ben ya 3 4 yil sonra bosaniyorlar bunlara olan beblere olyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU İYİCE AKLIN ANLINA KOYDU :D:D:DCevap Yaz Yayından Kaldır
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parası olmasa çevresınde kımse kalırmıydı acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAYAT PARASI OLANA ĞÜZEL NE HAYAT BENİ İLGİLENDİRİR NEDE BAŞKALARI SÜRÜN HA SÜRÜNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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övünmek gibi olmasın fanatik fenerlidir ama dışarıya vurmaz zaten 25 senedir her şey açık belli TARKAN ve diğerleriCevap Yaz 5 Yayından Kaldır