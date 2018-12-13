Megastar Tarkan'ın 'Çok Yakında' Paylaşımı, Takipçilerini Heyecanlandırdı

Megastar Tarkan'dan takipçilerine bir sürpriz paylaşım daha geldi. Sabahın erken saatlerinde arabasının içinden takipçilerine seslenen Tarkan, yeni bir çekime gittiği müjdesini verdi.

"ÇOK HEYECANLI"

Tarkan, "Merhaba sabahın bu erken saatlerinde nereye gidiyorum acaba. Bir çekime gidiyorum, klip çekimi değil! Başka bir şey. Çok heyecanlı. Çok yakında! paylaşımıyla yeni bir sürprizin müjdesini verdi.

BENZER VİDEODA BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Megastar Tarkan daha önce de benzer hareketlerde bulunduğu bir video paylaşmış ve baba olacağının müjdesini vermişti. Tarkan'ın 'çok yakında' notuyla paylaştığı bu videosunun altından nasıl bir sürpriz çıkacağını ise merak konusu oldu.