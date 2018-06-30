Megastar Tarkan Hayatını Bebeğine Göre Planlıyor!

Ağustos ayının ilk günlerinde kızını kucağına almaya hazırlanan Tarkan, tüm planlarını bebeğine göre yapıyor.

TARİHLERİ ERTELEDİ

Doğum için eşi Pınar Dilek'le Almanya'ya giden Megastar, 10 albümünden Kedi Gibi şarkısına klip çekmek için iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Sanatçı, hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle klibi çekemese bile bu akşam eşi Pınar Dilek'in yanına Almanya'ya dönecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde her yıl eylülde arka arkaya konser veren Tarkan, bu defa tarihleri erteledi.

BABA OLACAĞI İÇİN ÇOK HEYECANLI

Ağustos ayında dünyaya gelecek kızının yanında olmak isteyen sanatçı, ekimde hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Baba olacağı için çok heyecanlı olan Megastar'ın, bebeğine koyacakları ismi ise henüz belirlemediği öğrenildi.