Megastar Tarkan Hayatını Bebeğine Göre Planlıyor!
Tarkan, tüm planlarını ağustos ayında doğacak kızına göre yapıyor. Eylülde vereceği konserleri ekim ayına erteleyen Mega star, kızıyla zaman geçirmek istediği için projelerini kısa bir süre askıya aldı.
Ağustos ayının ilk günlerinde kızını kucağına almaya hazırlanan Tarkan, tüm planlarını bebeğine göre yapıyor.
TARİHLERİ ERTELEDİ
Doğum için eşi Pınar Dilek'le Almanya'ya giden Megastar, 10 albümünden Kedi Gibi şarkısına klip çekmek için iki günlüğüne İstanbul'a geldi. Sanatçı, hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle klibi çekemese bile bu akşam eşi Pınar Dilek'in yanına Almanya'ya dönecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde her yıl eylülde arka arkaya konser veren Tarkan, bu defa tarihleri erteledi.
BABA OLACAĞI İÇİN ÇOK HEYECANLI
Ağustos ayında dünyaya gelecek kızının yanında olmak isteyen sanatçı, ekimde hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor. Baba olacağı için çok heyecanlı olan Megastar'ın, bebeğine koyacakları ismi ise henüz belirlemediği öğrenildi.
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bu tarkana herşey yakışırCevap Yaz Yayından Kaldır