Megalomani ne demek? Megalomani TDK anlamı ne demek?

Megalomani son zamanlarda sık sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Megalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. Megalomani ne demek? Megalomani TDK anlamı ne demek? Megalomani cümle içinde kullanımı!

Megalomani son zamanlarda sık sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Megalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. Megalomani ne demek? Megalomani TDK anlamı ne demek? Megalomani cümle içinde kullanımı! İşte detaylar haberimizde...

MEGALOMANİ NE DEMEK?

Megalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. Derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Megalomani, kendi başına bir hastalık değilse de oldukça şaşırtıcı bir psikolojik durumdur. Büyüklük hezeyanları kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanır. Megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir.

MEGALOMANİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI!

Büyüklük hastalığı:

"Megolamani kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar." Haldun Taner