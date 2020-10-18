Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti
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Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti

18.10.2020 23:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 07:24
Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti

Megastar Tarkan sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki göstermek için Azerbaycan ile Türkiye'nin bayraklarının bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak Azerbaycan'a destek paylaşımı yaptı.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti. Gence'ye yapılan ve sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"KALBİM AZERBAYCAN HALKIYLA"

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulanan megastar Tarkan, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının bir arada olduğu görseli paylaşarak "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla" dedi.

Tarkan'ın hayranlarından da bu paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti
Mega Star Tarkan'dan Azerbaycan'a destek tweeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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