Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri | Meg Yaralarımı Sar lyrics
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Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri | Meg Yaralarımı Sar lyrics

12.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:52
Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri | Meg Yaralarımı Sar lyrics

Meg yeni parçası "Yaralarımı Sar"ı piyasaya sürdü. Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri nelerdir?

Rap dünyasının yeni isimlerinden Meg, yeni şarkısı Yaralarımı Sar'ı dinleyicisiyle buluşturdu. Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri haberimizde.

MEG YARALARIMI SAR ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Yaralarımı Sar Ölmeyim

Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin

Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...

-

Kelimelerim Yine Kanlı Bıçaklı Bu Sözlerimde Aşk Ayrılık Acısı

Derin Acılar Bunlar Ağlama Sen Beden Harman Sevgiye Bul Çare

Bak Bana Bi Açıma Yaraları Sen Sar Senden Sonra Hayat Beni Sarsar

Darp Edilen Bir Kalp Var Ortada

YARALARIMI SAR

benimle gel derim bir renk verin bu sevgiye

Delindi sol yanımda vardı tonla ihanet

Gerilere adım atmam beni bilen herkesten vazgeçtim ben senden

Yaz geçmişten geleceğime çok sövdüm ben kader diye

Bir yol seçtim önlerden önleyipacıları yol göster sen

Bin rol seçtinsen kendine Hangisi gerçek kararsızım ben

Toparlanıp gel kopardık erken topalladım ben dizlerimde pert

Zor olduk anlayın artık kor oldu Bukalpte aşkımız

Anladık tamam bugün de dert kapımızda

Kahrolan bir genç nedense kızmıyor sana

Damlayan bir yaş ömürlük olduk aşkına

Bak çalan bu şarkı kaldı

[Nakarat]

Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...

Elvedam Kadar Merhaban Mı var Sen Gülünce Tüm Çiçekler Açar

Ben Seven bi Kalp Bekliyordum Bak Ağlayınca Biz Gülenler Susar

En Güzel Zaman Çocukluğum Ben Düşünce Yaramı da Sarıyordu Soran

Hayatı Zehreden O Şahsa Bu Sözüm , Değiştim Canım İzle Uzaktan

Zamanla büyüdük abi , Zararda Gördü Kalbim

Kalanla Yürüdük Hep Ben , E Yani bi Gölgem Var Bırakmayan , Hep Yanımda Aratmayan Kimseyi

Bil Güven Diyen Birisi çıksa

[Nakarat]

Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp'ta Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...

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Haber Yorumları (3)
HALİL: beğenmeyen dinlemez alo
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YASİN: bunu kim trendlere soktu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SERHAT: berbat bir şarkı arkadaşlar bu ne
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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