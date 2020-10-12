Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri | Meg Yaralarımı Sar lyrics
Meg yeni parçası "Yaralarımı Sar"ı piyasaya sürdü. Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri nelerdir?
Rap dünyasının yeni isimlerinden Meg, yeni şarkısı Yaralarımı Sar'ı dinleyicisiyle buluşturdu. Meg Yaralarımı Sar şarkı sözleri haberimizde.
MEG YARALARIMI SAR ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Yaralarımı Sar Ölmeyim
Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin
Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...
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Kelimelerim Yine Kanlı Bıçaklı Bu Sözlerimde Aşk Ayrılık Acısı
Derin Acılar Bunlar Ağlama Sen Beden Harman Sevgiye Bul Çare
Bak Bana Bi Açıma Yaraları Sen Sar Senden Sonra Hayat Beni Sarsar
Darp Edilen Bir Kalp Var Ortada
YARALARIMI SAR
benimle gel derim bir renk verin bu sevgiye
Delindi sol yanımda vardı tonla ihanet
Gerilere adım atmam beni bilen herkesten vazgeçtim ben senden
Yaz geçmişten geleceğime çok sövdüm ben kader diye
Bir yol seçtim önlerden önleyipacıları yol göster sen
Bin rol seçtinsen kendine Hangisi gerçek kararsızım ben
Toparlanıp gel kopardık erken topalladım ben dizlerimde pert
Zor olduk anlayın artık kor oldu Bukalpte aşkımız
Anladık tamam bugün de dert kapımızda
Kahrolan bir genç nedense kızmıyor sana
Damlayan bir yaş ömürlük olduk aşkına
Bak çalan bu şarkı kaldı
[Nakarat]
Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...
Elvedam Kadar Merhaban Mı var Sen Gülünce Tüm Çiçekler Açar
Ben Seven bi Kalp Bekliyordum Bak Ağlayınca Biz Gülenler Susar
En Güzel Zaman Çocukluğum Ben Düşünce Yaramı da Sarıyordu Soran
Hayatı Zehreden O Şahsa Bu Sözüm , Değiştim Canım İzle Uzaktan
Zamanla büyüdük abi , Zararda Gördü Kalbim
Kalanla Yürüdük Hep Ben , E Yani bi Gölgem Var Bırakmayan , Hep Yanımda Aratmayan Kimseyi
Bil Güven Diyen Birisi çıksa
[Nakarat]
Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp'ta Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...