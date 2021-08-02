Medya-İş, Mardin'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı
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Medya-İş, Mardin'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

Medya-İş, Mardin'de AA'nın fotoğraflarından oluşan 'Direnen Filistin' konulu sergi açtı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Mardin'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Mardin'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açıldı.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan sergide, 93 fotoğraf yer alıyor.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatandaşlarının, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinlilerin yanında olacağını, Filistinlilerin asla yalnız bırakılmayacağını söyledi.

"İsrail Filistin'de terör uyguluyor." diyen Demirtaş, Filistin'de bu teröre karşı çok ciddi anlamda bir mücadele olduğunu belirtti.

Demirtaş, "AA'nın çektiği bu fotoğraflar, inşallah yarın bir belge olarak karşılarına çıkacak. İnsan Hakları Mahkemesi bunları yargılayacak. Buna yürekten inanıyorum. Her ne kadar batı ve ABD bunları görmemezlikten geliyor olsa dahi bunun hesabını verecekler." dedi.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de amaçlarının, ramazan ayı ve sonrasında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü herkese duyurmak olduğunu söyledi.

Filistin'de yaşanan onca zulme rağmen oradaki halkın özgürlüğe olan inancının ve dinine olan bağlılığının önemine dikkati çeken Özdemir, "İsrail ne yaparsa yapsın, 'Burada varız, bu topraklardan asla kopmayacağız.' diyorlar. Maalesef uluslararası yayıncılar, gazeteciler, en ufak bir yerde hayvana zulüm ediliyor diye ortalığı ayağa kaldıranlar, Filistin'de yaşanan zulmü hiçbir şekilde gündeme getirmiyorlar. Yine orada Türk medyası, gazeteciler, AA çalışanları görev yaptı. Yaralandılar, ölüm tehlikesi attılar ama yılmadan görevlerini yaptılar. Orada bu zulmü gözler önüne sermeye çalıştılar." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik de, Filistinlilerin gösterdiği direnişin büyük bir anlam taşıdığını dile getirerek, bu direnişin fotoğraflarının yer aldığı serginin kentte açılmasına katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

Sergiye Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Medya- İş Genel Sekreteri Sinan Özer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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