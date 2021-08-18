Medya-İş Genel Başkanı Ballı sel bölgesinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta görev yapan gazetecilere ziyarette bulundu.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta görev yapan gazetecilere ziyarette bulundu.

Ballı, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Anadolu Ajansı Bölge Müdürü İsa Sansar ve bölgede görev yapan muhabirleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ballı, daha sonra Sinop'taki gazetecilerle bir araya gelerek, haber faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Karadeniz Bölgesi'nin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Ballı, "Gazeteciler, halka haber ulaştırabilmek için çok zor şartlarda görev yapıyor. Savaşta cephenin en önünde, felakette afet bölgesinde görev yapan gazeteciler, bizlere en doğru haberi ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. Basın kuruluşlarımızda görevli tüm gazetecilere bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Sefa Özdemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur