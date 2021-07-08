Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi!
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Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi!

Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi!
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Paul Greengrass'in yönetmenliğini yaptığı, John Powell'in müziğini yaptığı 15 Temmuz 2004 yayınlı film Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi!

Bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak filmin başrolünde Matt Damon yer almaktadır. Peki, Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi konusu nedir? Medusa Darbesi!

MEDUSA DARBESİ KONUSU NEDİR?

Rus başbakan yardımcısı, şüpheli bir şekilde öldürülünce, araştırmalar efsanevi CIA tetikçisi Jason Bourne'un olaydan sorumlu olduğunu ortaya çıkarır. Fakat Jason Bourne diye biri aslında yoktur, David Webb isimli uzman bir suikastçinin takma adıdır bu.

Bir başkasının, kendi ismiyle cinayetler işlediğini fark eden Webb, ister istemez davaya karışır. Sevdiği kadının öldürülmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık casuslar arası bir savaş yaşanmaktadır.

Casusluk ve aksiyon romanlarının usta yazarı Robert Ludlum'un Jason Bourne'u baş karakter olarak aldığı kitaplar serisinin ilki, Geçmişi Olmayan Adam sinemaya uyarlanmış ve Matt Damon 'lı film türün meraklıları tarafından beğenilmişti.

MEDUSA DARBESİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon

Franka Potente

Julia Stiles

Brian Cox

Karl Urban

Joan Allen

Chris Cooper

Marton Csokas

Gabriel Mann

Daniel Brühl

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