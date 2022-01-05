Medusa Darbesi filmi oyuncuları kim? Medusa Darbesi filmi konusu, oyuncuları ve Medusa Darbesi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Medusa Darbesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Medusa Darbesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Medusa Darbesi konusu nedir, Medusa Darbesi oyuncuları kimler ve Medusa Darbesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük ilgi gören 'Geçmişi Olmayan Adam'ın devamı niteliğindeki bu filmde hafıza kaybından muzdarip eski CIA ajanı (Matt Damon) sevgilisiyle (Franka Potente) birlikte saklandığı dünyanın uzak bir köşesinde geçmişini hatırlamaya, hayatını toparlamaya çalışırken tehlikeye çok yakın olduğundan habersiz. Bir Rus tetikçisinin onu bulmasıyla ölümcül bir kovalamaca da başlıyor. Ayrıca üzerine yıkılan bir süikastın da zanlısı olarak peşine düşen CIA ve Rus gizli servislerinin takibinde gerçek suçluyu bulması ve masum olduğu ispat etmesi gerekiyor.

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2004 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2004 Cuma

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