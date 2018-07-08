Tecavüz Tweetiyle Gündeme Gelen Berna Laçin, Bu Sefer de Aşk Tweetiyle Gündemde
Geçtiğimiz günlerde "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" tweetinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin, yaşanan olayların ardından bu sefer de aşk tweetiyle gündeme geldi.
Son zamanlarda yaşanan çocuk ölümleri için "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin, bu sefer de attığı aşk tweetiyle gündeme geldi.
"HERKES AŞIK OLABİLSE NE GÜZEL OLACAK"
Laçin, yaşanan olayların ardından Twitter hesabından "Aslında herkes bir kere aşık olabilse ne güzel olacak buralar" diyerek tweet attı.
"KADINI DELİRTTİNİZ"
Berna Laçin'in tecavüz hakkındaki tweetinden sonra aşk tweeti attığını gören bir takipçisi "Kadını delirttiniz, aşk tweeti atıyor" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (4)
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Sizin aşkınız bir birinizle herşeyi yapıp sonra hayvanlar gibii kendi yolunuza bakmak gerçi hayvanlar sizin gibi edepsiz değil siz herşeyi herkesin gözü önünde yaşıyorsunuzCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Allah aklımızı almasın yanılıp hataya düşürmesin . . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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evet sende bizde kere Allaha ve resulullaha(sav) aşık olsan hiç bir sıkıntımız kalmazCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Gönlüm Medineye gider. Yüzüm buradan seyreder. Kandil mumu erir biter. Ya Muhammed diye diyeCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır