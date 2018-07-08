Tecavüz Tweetiyle Gündeme Gelen Berna Laçin, Bu Sefer de Aşk Tweetiyle Gündemde

Son zamanlarda yaşanan çocuk ölümleri için "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin, bu sefer de attığı aşk tweetiyle gündeme geldi.

"HERKES AŞIK OLABİLSE NE GÜZEL OLACAK"

Laçin, yaşanan olayların ardından Twitter hesabından "Aslında herkes bir kere aşık olabilse ne güzel olacak buralar" diyerek tweet attı.

"KADINI DELİRTTİNİZ"

Berna Laçin'in tecavüz hakkındaki tweetinden sonra aşk tweeti attığını gören bir takipçisi "Kadını delirttiniz, aşk tweeti atıyor" yorumunu yaptı.