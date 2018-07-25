"Medine" Paylaşımı ile Tepki Çeken Berna Laçin, Hadis-i Şerif İle Yardım Çağrısında Bulundu
"Medine" paylaşımlarından dolayı tepki çeken oyuncu Berna Laçin'in, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifi ile Yunanistan'da ölenler için yardım çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından ""İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" diye paylaşım yapan Berna Laçin, Yunanistan yangınında ölenler için hadis-i şerif paylaşımı yaptı. Twitter kullanıcıları Berna Laçin'i samimiyetsizlikle suçlarken Müslüman ülke söz konusu olunca tepki gösteriyorsun yorumlarını yaptı.
İşte Berna Laçin'in o paylaşımı;
1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Peş peşe yaşanan çocuk ölümlerinin ardından tweet atan Berna Laçin, "İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" demişti.
YORUMLAR (55)
-
o komşu bu komşu değil bernaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kutlu Peygamber''in doğduğu ve yaşadığı kutsal topraklara iftira ve hakaret et ama Türkleri diri diri yakarak katleden yunana sahip çık! Ve bunlara da Türk sanatçılar diyeceğiz öyle mi? Bunların İslam ve Türklük ile alakaları yok.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Noldu köşeye mi sıkıştınCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır: arabın peşinden giden beş para etmez yobazlar senin gibi onlar mı sıkıştıracak.1 Yayından Kaldır
-
Bende bir çok ayet ve hadisi şerif orjinalinden ezbere biliyorum..ancak her ayetin ve her hadisi şerifin bir sebebi nüzulü vardır yani o ayet ve hadis kimleri kapsamakta ve kimlere mesaj vermektedir bunları bilmeden rastgele ayet ve hadis okunmaz okursanız hata edebilirsiniz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır