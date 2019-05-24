Medicana ile KATİB arasında sağlık anlaşması

Medicana International Samsun Hastanesi ile Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği (KATİB ) arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, KATİB Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Özgen ile Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu arasında imzalandı.

Armutlu, yapılan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sanatla sağlığın yan yana durması oldukça anlamlı. Medicana Samsun Hastanesi, yapmış olduğu sanat ve spor destekli çalışmalarla bölgede önemli bir boşluğu dolduruyor. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmetlerinin geniş kesimlerce kabul görmesi ve Samsun halkının teveccühünü kazanmaktan onur duyduklarını belirten Armutlu, şunları kaydetti:

"Medicana Samsun Hastanesi, Medicana Sağlık Grubunun Karadeniz ve bölge ülkelere açılan kapısı konumundadır. Özellikli bölümlerden onkoloji merkezimiz, tüp bebek merkezimiz, romatoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, ağız ve diş sağlığı, medikal estetik ve tam teşekküllü fizik tedavi hizmetlerimizle Samsun ve bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız. Dahili ve cerrahi branşlarımızda hizmet veren uzman hekim kadromuz ve her geçen gün genişleyen gerek uzman gerekse akademik kadromuzla kaliteli sağlık hizmetimizi ekonomik koşullarla geniş kitlelere ulaştırma amaç ve arzusundayız."

Özgen de gerçekleşen birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Derneğimize bağlı üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden aile bireylerini kapsayacak bu hizmet ayrıcalığının taraflara fayda getireceğini umuyoruz. Sanatla sağlık, birbirine çok yakışan, birbirini destekleyen alanlar. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürecinde bu iş birliğinin herkese hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol imza töreninde, temmuz ayında Amasya'da gerçekleştirilecek "Tiyatro Köyü Projesi" de taraflarca istişare edildi.

Törene KATİB Başkan Yardımcısı Metin Piyale ve yönetim kurulu üyesi Ersoy Çelikpazu da katıldı.

Kaynak: AA